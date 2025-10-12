МИД РФ предупредил о новых правилах въезда в Испанию

В МИД заявили, что россиян обяжут сдавать отпечатки пальцев при въезде в Испанию

Министерство иностранных дел (МИД) Российской Федерации сообщило, что при въезде в Испанию россиян теперь ждут новые правила. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, граждане РФ теперь должны будут сдавать отпечатки пальцев и делать фотографии на границе.

«С сегодняшнего дня вступает в силу новая биометрическая система. Фотография и отпечатки пальцев будут в обязательном порядке собираться у граждан третьих стран, включая Россию, при въезде и выезде», — сообщили в ведомстве.

В Испании новая система начнет работать с аэропорта Мадрида, а затем будет внедряться в других пунктах пограничного контроля.

Ранее стало известно, что россиянам рассказали о новых правилах въезда в Шенгенскую зону. Они вступят в силу с 12 октября 2025 года.