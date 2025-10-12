Москвичка накопила в квартире более тонны мусора и бросила в ней котят

Москвичка накопила в квартире более тонны мусора и переехала, оставив на старом месте котят. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Shot.

Речь идет о трешке на юге столицы. По словам соседей, из-за так называемой Плюшкиной дом атаковали опарыши, тараканы и клопы, а неприятный запах от квартиры распространяется на несколько этажей. На записи, сделанной одним из «посетителей» квартиры, можно увидеть, что она с самого входа почти до потолка завалена мусором, который попадает в коридор, если открыть дверь.

Когда передвигаться по квартире стало невозможно, женщина переехала, бросив в ней котят. В общей сложности в трешке проживают восемь животных, и хозяйка лишь иногда приезжает к ним. Соседи пожаловались, что несколько лет борьбы с нечистоплотной женщиной не приносят результата, поскольку та имеет юридическое образование.

Ранее стало известно, что жительницу Уфы пришлось эвакуировать из квартиры, где ее зажало копившимся годами мусором.