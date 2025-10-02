Россиянку пришлось эвакуировать из заваленной мусором до потолка квартиры

В Уфе женщину зажало мусором, который она копила в квартире годами

В Уфе женщину зажало мусором, который она копила в квартире годами. Фотографию, которую сделали на лестничной клетке прибывшие по вызову спасатели, опубликовало издание «Регнум» в Telegram.

62-летняя россиянка оказалась блокирована в собственном жилище и стала звать на помощь. Ее освобождению препятствовала металлическая дверь и прихожая, заполненная мусором практически до потолка.

Спасателям пришлось вскрыть дверь с помощью слесарного инструмента. Сведений о состоянии спасенной уфимки нет.

Ранее жительницы ЖК на окраине Москвы пожаловались на нашествие крыс. По словам горожан, грызунов слышно даже под натяжными потолками. Из-за щелей во входных группах крысы проникают прямо в подъезды.