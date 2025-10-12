Соскин: Трамп дистанцируется от Зеленского и конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп дистанцируется от конфликта на Украине. На это указал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский имел возможность завершить конфликт после встречи Трампа и главы России Владимира Путина на Аляске, но упустил этот шанс. «Вот сейчас произошло колоссальной важности событие: Зеленского Трамп вместе с Украиной и этой бойней послал подальше», — сказал эксперт.

Он напомнил, что Зеленский мог отправиться в Москву на переговоры с Путиным, в ходе которых стороны могли достигнуть мирных договоренностей, но не стал этого делать, понадеявшись на помощь со стороны Европы. Однако теперь, по словам Соскина, Украина больше никому не нужна.

Ранее Зеленсий сообщил, что делает все возможное в попытке повлиять на Трампа, чтобы в дальнейшем тот надавил на Россию. Он рассказал, что изо всех сил старается убедить американского лидера ввести новые санкции против России.