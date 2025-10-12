Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:10, 12 октября 2025Мир

На Украине заметили тревожное изменение в поведении Трампа

Соскин: Трамп дистанцируется от Зеленского и конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп дистанцируется от конфликта на Украине. На это указал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский имел возможность завершить конфликт после встречи Трампа и главы России Владимира Путина на Аляске, но упустил этот шанс. «Вот сейчас произошло колоссальной важности событие: Зеленского Трамп вместе с Украиной и этой бойней послал подальше», — сказал эксперт.

Он напомнил, что Зеленский мог отправиться в Москву на переговоры с Путиным, в ходе которых стороны могли достигнуть мирных договоренностей, но не стал этого делать, понадеявшись на помощь со стороны Европы. Однако теперь, по словам Соскина, Украина больше никому не нужна.

Ранее Зеленсий сообщил, что делает все возможное в попытке повлиять на Трампа, чтобы в дальнейшем тот надавил на Россию. Он рассказал, что изо всех сил старается убедить американского лидера ввести новые санкции против России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Афганистан заявил об успешном завершении «операции возмездия» против Пакистана. ВВС страны нанесли удар по городу Лахор

    Россиян предупредили об уголовной ответственности за Wi-Fi без защиты

    На Западе заявили о «предсмертной» фазе СВО

    Российские бойцы уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов ВСУ

    На Украине заметили тревожное изменение в поведении Трампа

    Россиянам рассказали об опасном влиянии слишком жаркого отопления на здоровье

    Трамп выступит в израильском парламенте 13 октября

    ВСУ начали формировать штрафные роты для офицеров

    В Китае пообещали ответить США на связанный с Россией запрет

    Раскрыта новая уловка мошенников в Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости