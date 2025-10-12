Невестку бывшего кандидата в президенты США нашли мертвой на улице

Невестку экс-кандидата в президенты США Ромни нашли мертвой на парковке

Невестка бывшего сенатора США и экс-кандидата в президенты США от Республиканской партии Митта Ромни была найдена мертвой на парковке у торгового центра в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает журнал People.

Тело 64-летней Кэрри Элизабет Ромни, жены старшего брата экс-губернатора Скотта Ромни, было обнаружено еще 10 октября, но сообщения в СМИ появились лишь в ночь на 14 октября. Отмечается, что причина смерти женщины по состоянию на понедельник, 13 октября, указана как «отложенная», что означает необходимость дополнительного расследования.

Представитель шерифа округа Лос-Анджелес подтвердил изданию PEOPLE, что Кэрри могла прыгнуть или упасть со здания парковки. Точные причины происшествия пока не установлены.

