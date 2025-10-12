Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:14, 12 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России обратились к желающим сдаться в плен украинским солдатам

Депутат Чепа: РФ гарантирует желающим сдаться в плен украинским военным жизнь
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alex Babenko / AP

Россия гарантирует украинским военным, которые желают сдаться в плен, жизнь, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Свое обращение депутат озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы гарантируем им жизнь. Гарантируем, что они встретятся со своими родственниками и близкими», — заявил Чепа.

Депутат добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно наносили ракетные удары по местам скопления украинских военнопленных солдат.

«Они сбили самолет с военнопленными, которые готовились к обмену. Они постоянно расставляют заградотряды, которые стреляют в отступающих и сдающихся. Это происходит постоянно. Воевать, особенно вновь мобилизованные, явно не хотят. Мы знаем, что более 250 тысяч солдат и офицеров ВСУ покинули свои части за три года. Это большое количество. И это количество постоянно растет», — заключил он.

Ранее сообщалось о желании группы брошенных командованием в Харьковской области солдат ВСУ сдаться в плен российским военным. По некоторым данным, лишение их провизии и поддержки было обусловлено отказом солдат от попытки штурмовых действий. Позднее появилась информация, что дроны ВСУ уничтожили бойцов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США уличили в помощи Украине с атаками по российской энергетике. Что об этом известно?

    Лукашенко посоветовал Зеленскому «сесть и договориться»

    Слова Путина о новом оружии привели противников России в одно чувство

    Лукашенко обвинил Запад в желании «оттяпать» часть Украины

    Признанному банкротом российскому политику разрешили тратить деньги на лекарства

    Назван способ справиться с осенней хандрой

    Лукашенко ответил на вопрос о поставке Украине Tomahawk фразой «сначала пожестче»

    Лукашенко указал на главную проблему в урегулировании на Украине

    На Украине призвали начать отопительный сезон как можно позже

    Появилась информация о поисках пропавшей в Красноярском крае семьи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости