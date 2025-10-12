Депутат Чепа: РФ гарантирует желающим сдаться в плен украинским военным жизнь

Россия гарантирует украинским военным, которые желают сдаться в плен, жизнь, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Свое обращение депутат озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы гарантируем им жизнь. Гарантируем, что они встретятся со своими родственниками и близкими», — заявил Чепа.

Депутат добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно наносили ракетные удары по местам скопления украинских военнопленных солдат.

«Они сбили самолет с военнопленными, которые готовились к обмену. Они постоянно расставляют заградотряды, которые стреляют в отступающих и сдающихся. Это происходит постоянно. Воевать, особенно вновь мобилизованные, явно не хотят. Мы знаем, что более 250 тысяч солдат и офицеров ВСУ покинули свои части за три года. Это большое количество. И это количество постоянно растет», — заключил он.

Ранее сообщалось о желании группы брошенных командованием в Харьковской области солдат ВСУ сдаться в плен российским военным. По некоторым данным, лишение их провизии и поддержки было обусловлено отказом солдат от попытки штурмовых действий. Позднее появилась информация, что дроны ВСУ уничтожили бойцов.