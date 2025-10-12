ВСУ уничтожили группу украинских солдат за попытку сдаться в плен

Дроны ВСУ уничтожили группу украинских солдат, пытавшихся сдаться в плен ВС РФ в Харьковской области. Их судьбу со ссылкой на источник в российских силовых структурах раскрыл ТАСС.

«На одном из участков фронта в Харьковской области группа украинских военнослужащих, которая долго была без провизии и поддержки командования, уничтожена дронами ВСУ», — заявил собеседник агентства, добавив, что беспилотников было много. Он также отметил, что жертвами атаки дронов стали по крайней мере шесть солдат противника.

О том, что группа брошенных командованием в Харьковской области солдат ВСУ намерена сдаться в плен российским военным, стало известно ранее 12 октября. По данным российских силовых структур, военных бросили в регионе без еды и воды. Кроме того, им отказали в рациях и портативных зарядках. Лишение их провизии и поддержки, утверждают журналисты, было обусловлено отказом солдат от попытки штурмовых действий.