Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:17, 12 октября 2025Бывший СССР

Раскрыта судьба попросившихся в плен украинских солдат

ВСУ уничтожили группу украинских солдат за попытку сдаться в плен
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Viacheslav Ratynsky / Reuters

Дроны ВСУ уничтожили группу украинских солдат, пытавшихся сдаться в плен ВС РФ в Харьковской области. Их судьбу со ссылкой на источник в российских силовых структурах раскрыл ТАСС.

«На одном из участков фронта в Харьковской области группа украинских военнослужащих, которая долго была без провизии и поддержки командования, уничтожена дронами ВСУ», — заявил собеседник агентства, добавив, что беспилотников было много. Он также отметил, что жертвами атаки дронов стали по крайней мере шесть солдат противника.

О том, что группа брошенных командованием в Харьковской области солдат ВСУ намерена сдаться в плен российским военным, стало известно ранее 12 октября. По данным российских силовых структур, военных бросили в регионе без еды и воды. Кроме того, им отказали в рациях и портативных зарядках. Лишение их провизии и поддержки, утверждают журналисты, было обусловлено отказом солдат от попытки штурмовых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ попытались необычным способом предотвратить наступление российских войск

    Сборная России показала речь Карпина перед матчем с Ираном

    Раскрыта судьба попросившихся в плен украинских солдат

    Стало известно о помощи США в ударах по российским энергетическим объектам

    Три человека пропали без вести после крушения лодки в российском регионе

    Треш-стримера из Москвы арестовали за плевок в георгиевскую ленту

    Российского форварда признали первой звездой игрового дня в НХЛ

    Циклон «Барбара» принесет в Москву 10 дней дождя

    Sony решила зарегистрировать в России свои бренды

    Блогер описал отношение жителей Китая к россиянам фразой «мурашки побежали по коже»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости