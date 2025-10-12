Принца Эндрю уличили в связях с Эпштейном

Daily Mail: Принц Эндрю обещал Эпштейну, что они пройдут через скандал вместе

Британский принц Эндрю обещал американскому финансисту Джеффри Эпштейну, что они вместе пройдут через скандал вокруг фотографии герцога с несовершеннолетней девушкой. В связях с Эпштейном Эндрю уличила газета Daily Mail.

«Принц Эндрю тайно сообщил педофилу Джеффри Эпштейну, что "мы в этом вместе" спустя день после того, как Daily Mail опубликовала скандальную фотографию герцога с его предполагаемой секс-жертвой», — указано в материале.

Отмечается, что Эндрю также отправлял Эпштейну электронное сообщение, в котором говорил об «обеспокоенности» последствиями скандала для финансиста.

Ранее американский миллиардер Илон Маск опроверг обвинения в связях с Эпштейном. «Эпштейн пытался сделать так, чтобы я приехал на его остров, но я отказался», — отметил он.