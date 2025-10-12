Признанному банкротом российскому политику разрешили тратить деньги на лекарства

Подмосковный арбитраж разрешил Надеждину тратить на лекарства 311 тысяч в месяц

Арбитражный суд Московской области разрешил выделять признанному банкротом политику Борису Надеждину ежемесячно чуть более 311 тысяч рублей на лекарства и медуслуги. Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что речь идет об исключении соответствующих сумм для трат из конкурсной массы.

Надеждина, пытавшегося баллотироваться на президентских выборах в 2024 году, признали в апреле 2025-го банкротом по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица ранее обанкротившегося Росэнергобанка.

Согласно федеральному закону, гражданин, в отношении которого вынесено соответствующее решение, в процессе реализации имущества не может самостоятельно распоряжаться своими средствами. По разрешению финансового управляющего он ежемесячно получает выплату в размере одного прожиточного минимума на него самого и иждивенцев, но сумма может быть увеличена по решению суда.

До этого Надеждину отказали в исключении из перечня имущества, предназначенного для продажи на торгах, автомобиля Toyota RAV4. Экс-депутат Госдумы ссылался на то, что он является инвалидом второй группы и не может передвигаться на общественном транспорте. Но в судах указали, что Надеждин не предоставил подтверждающие тезис материалы, а также приняли во внимание, что в собственности супруги должника есть автомобиль Suzuki Grand Vitara.

