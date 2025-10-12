Из жизни
Пропавшая во время пожара женщина нашлась живой в лесу через неделю

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Putnam County Sheriffs Office Indiana

В США пропавшую во время пожара жительницу штата Индиана нашли живой в лесу через неделю. Об этом сообщает People.

46-летняя Бритни Гард исчезла 1 октября после того, как в ее доме произошел пожар. По словам родственников американки, в последний раз они общались с ней накануне. По словам сестры Гард, в момент пожара она должна была быть на волейбольном матче дочери, но так и не пришла.

Тушившие возгорание пожарные никого не нашли. При этом следователи заявили, что пожар, который повредил часть дома, мог быть вызван поджогом. Масштабные поиски женщины продолжались неделю. В итоге 8 октября ее нашли в лесистой местности в четырех километрах от дома.

Полиция расследует странное происшествие. Гард отправили на осмотр в больницу. Другие подробности в полиции раскрывать отказались. «Никто не знает, что произошло. Никто не знает, как она оказалась там. Никто вообще ничего не знает», — прокомментировали случившееся с Гард ее родные.

Ранее сообщалось, что пропавшую жительницу американского штата Флорида нашли голой в лесу. Американка пропала после ДТП.

.
    Все новости