Из жизни
03:01, 7 октября 2025

Женщина разделась догола и ушла в лес после автомобильной аварии

В США женщина попала в автомобильную аварию, разделась и ушла в лес
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Viktor Osipenko / Shutterstock / Fotodom  

Пропавшую жительницу штата Флорида, США, нашли голой в лесу. Об этом сообщает FOX 13 News.

30 сентября машина 53-летней Дженнифер Фишер съехала с дороги в канал. Почему женщина не справилась с управлением, неизвестно. Однако прибывшие на место полицейские обнаружили транспортное средство пустым. Это положило начало поискам пропавшей, к которым привлекли водолазов и авиацию.

Обнаружили американку только 1 октября, когда несколько человек сообщили о голой женщине, лежащей в канаве. К месту приехали спасатели. По словам представителей шерифа, Фишер сообщила полицейским, что намеренно разделась догола и ушла в лес после автомобильной аварии. Она также сказала, что планировала провести на природе несколько дней. В лесу Фишер, по ее словам, устраивало все, кроме кусачих огненных муравьев. После осмотра ее доставили в больницу для полного медицинского обследования. Расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что в Тайване голая 50-летняя женщина прибежала в магазин и попросила сотрудников о помощи. Она пояснила, что ее полоснул ножом по горлу 54-летний возлюбленный.

