Раненная ножом в горло голая женщина прибежала за помощью в магазин

В Тайване сотрудники магазина спасли женщину, которую бойфренд ударил ножом в горло. Об этом сообщает издание Mothership.

Инцидент произошел в пятницу, 15 сентября, в городе Таоюань. Около девяти часов вечера голая 50-летняя Чжуан прибежала в магазин и попросила сотрудников о помощи. Она пояснила, что ее полоснул ножом по горлу 54-летний возлюбленный Лу. Женщину доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Ее бойфренда полиция обнаружила в кварире без сознания. Выяснилось, что он попытался совершить суицид.

Расследование показало, что Чжуан и Лу поссорились во время распития спиртных напитков. Женщина пошла в душ, ее возлюбленный ворвался в ванную и ударил ее ножом. Чжуан сумела вырваться и добежать до ближайшего магазина.

Мужчину удалось спасти. Полиция квалифицировала дело как покушение на убийство. Расследование продолжается.

