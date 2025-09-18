Раненная ножом в горло голая женщина прибежала за помощью в магазин

В Тайване сотрудники магазина спасли женщину, которую бойфренд ударил ножом в горло. Об этом сообщает издание Mothership.
Инцидент произошел в пятницу, 15 сентября, в городе Таоюань. Около девяти часов вечера голая 50-летняя Чжуан прибежала в магазин и попросила сотрудников о помощи. Она пояснила, что ее полоснул ножом по горлу 54-летний возлюбленный Лу. Женщину доставили в больницу с тяжелыми травмами.
Ее бойфренда полиция обнаружила в кварире без сознания. Выяснилось, что он попытался совершить суицид.
Расследование показало, что Чжуан и Лу поссорились во время распития спиртных напитков. Женщина пошла в душ, ее возлюбленный ворвался в ванную и ударил ее ножом. Чжуан сумела вырваться и добежать до ближайшего магазина.
Мужчину удалось спасти. Полиция квалифицировала дело как покушение на убийство. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Южном Судане женщина отрезала гениталии своему мужу после семейной ссоры. Она напала на мужчину, когда он заснул.