Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:04, 18 сентября 2025Из жизни

Раненная ножом в горло голая женщина прибежала за помощью в магазин

В Тайване сотрудники магазина спасли женщину, которую бойфренд ударил ножом
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Annabelle Chih / Reuters

В Тайване сотрудники магазина спасли женщину, которую бойфренд ударил ножом в горло. Об этом сообщает издание Mothership.

Инцидент произошел в пятницу, 15 сентября, в городе Таоюань. Около девяти часов вечера голая 50-летняя Чжуан прибежала в магазин и попросила сотрудников о помощи. Она пояснила, что ее полоснул ножом по горлу 54-летний возлюбленный Лу. Женщину доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Ее бойфренда полиция обнаружила в кварире без сознания. Выяснилось, что он попытался совершить суицид.

Материалы по теме:
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог. Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог.Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
18 декабря 2024
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин. Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин.Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
22 января 2022
Великий лгун. Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
Великий лгун.Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
23 января 2023

Расследование показало, что Чжуан и Лу поссорились во время распития спиртных напитков. Женщина пошла в душ, ее возлюбленный ворвался в ванную и ударил ее ножом. Чжуан сумела вырваться и добежать до ближайшего магазина.

Мужчину удалось спасти. Полиция квалифицировала дело как покушение на убийство. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Южном Судане женщина отрезала гениталии своему мужу после семейной ссоры. Она напала на мужчину, когда он заснул.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе допустили скорую потерю ВСУ важнейшего города

    Россиянка сняла на видео десятки насекомых в чемодане на Бали и напугала подписчиков

    Мужчина забыл отключить микрофон во время совещания и разрушил свою репутацию

    Путин поручил шить военную форму из российских тканей

    Поставки подержанных автомобилей из одной страны резко взлетели

    Названа особенность ядерного арсенала США

    В США поставили точку в конфликте на Украине

    Россиянка завершила конфликт с бывшим мужем похищением ребенка

    Госдума одобрила законопроект об освобождении от платы за капремонт

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости