Путин назвал Россию главной страной по одному показателю

Путин назвал Россию одним из главных поставщиков продовольствия в мире

Президент России Владимир Путин назвал РФ одним из главных поставщиков продовольствия в мире. Об этом он заявил в своем видеообращении в честь Дня работника сельского хозяйства.

«Сегодня Россия не только уверенно обеспечивает себя продовольствием, но и является одним из основных поставщиков продуктов на мировой рынок», — сказал он.

Глава государства отметил, что в прошлом году в России были собраны рекордные урожаи риса и масличных культур. Тогда же урожай зерна стал одним из лучших за новейшую историю страны, а производство мяса обновило достигнутые прежде показатели.

Ранее Путин заявил, что качественную продукцию из России, в том числе растительные масла, рыбу и кондитерские изделия, знают и любят более чем в 160 странах мира