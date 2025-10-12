Россия
00:30, 12 октября 2025

Путин рассказал о любящих продукцию из России странах

Путин: Качественную продукцию из России любят более чем в 160 странах мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Качественную продукцию из России, в том числе растительные масла, рыбу и кондитерские изделия, знают и любят более чем в 160 странах мира. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Он поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этом году праздник выпал на 12 октября.
Путин поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства, который в этом году отмечается 12 октября.

Ранее замглавы департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза РФ Залина Айба сообщил, что по итогам первой половины 2025 года товарооборот России и Китая в сельскохозяйственной сфере увеличился на 13 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го.

