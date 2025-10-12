Путешествия
10:15, 12 октября 2025Путешествия

Россиян лишили премиального отдыха в Египте из-за международной конференции

Россиян выселили из отеля в Египте из-за конференции по вопросам сектора Газа
Алина Черненко

Фото: Pavel L Photo and Video / Shutterstock / Fotodom  

Российских туристов лишили премиального отдыха в Египте из-за международной конференции по гуманитарным вопросам сектора Газа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, более 30 соотечественников выселили из пятизвездочного Rixos Premium Alamein, где организовали мероприятие, и перевезли в более дешевый отель. Уточняется, что тур в африканскую страну стоил 350 тысяч рублей на двоих.

Уже в отеле туристы узнали, что там проводится международная конференция и из-за этого им придется на двое суток переместиться в полупустующую гостиницу Ghazala уровнем ниже. Позже Rixos выплатил россиянам компенсацию в размере 200 долларов (около 16,2 тысячи рублей) за доставленные неудобства. Кроме того, для них провели дискотеку с российской музыкой.

Ранее россияне поехали отдыхать в Египет и отравились едой в люксовом отеле. Всем членам одной из семей отдыхающих резко стало плохо после ужина жареными колбасками.

