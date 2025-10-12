Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:28, 12 октября 2025Бывший СССР

Российские войска взяли под контроль часть населенного пункта в ДНР

Пушилин: ВС России взяли под контроль южную часть села Молодецкое в ДНР
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль южную часть населенного пункта Молодецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Мы фиксируем достаточно горячую обстановку в Молодецком. Поступают сообщения, что российские подразделения контролируют южную часть села», — сказал он.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС России начали брать в полуохват с трех направлений Северск в ДНР. При этом он уточнил, что о закреплении говорить рано.

До этого он рассказал, что в последние дни офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают Северск. При этом они оставляют там неподготовленных солдат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России отменил голосование по выбору символа купюры 500 рублей

    В Госдуме отреагировали на отмену голосования за купюру в 500 рублей

    Россиянам объяснили влияние отмены акцизы на дизельное топливо на стоимость сырья

    Стало известно о начале городских боев в Северске

    Российские войска взяли под контроль часть населенного пункта в ДНР

    В Грузии вновь вспыхнул массовый протест

    Песков оценил способность ВСУ запустить ядерную боеголовку

    Трамп захотел помочь Китаю с депрессией

    Российская армия начала брать в кольцо «форпост Российской империи» в зоне СВО

    Фуркад заявил о боли за российских спортсменов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости