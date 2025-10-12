Российские войска взяли под контроль часть населенного пункта в ДНР

Пушилин: ВС России взяли под контроль южную часть села Молодецкое в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль южную часть населенного пункта Молодецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Мы фиксируем достаточно горячую обстановку в Молодецком. Поступают сообщения, что российские подразделения контролируют южную часть села», — сказал он.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС России начали брать в полуохват с трех направлений Северск в ДНР. При этом он уточнил, что о закреплении говорить рано.

До этого он рассказал, что в последние дни офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают Северск. При этом они оставляют там неподготовленных солдат.