Ряд стран планирует подписать соглашение по Газе

AFP: США, Египет и Катар подпишут гарантии соглашения по Газе

США, Египет, Катар и, возможно, Турция в понедельник, 13 октября, подпишут гарантии соглашения по прекращению конфликта в секторе Газа. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Отмечается, что процедура подписания документа странами-медиаторами состоится в египетском Шарм-эш-Шейхе.

10 октября между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС вступило в силу соглашение о прекращении огня с 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Сделка стала результатом деятельности Дональда Трампа с целью урегулирования конфликта. План включает презентацию мирного плана из 20 пунктов.