02:22, 12 октября 2025Мир

Старейший в мире президент решил править до 100 лет

Президент Камеруна Бийя баллотировался на восьмой срок, чтобы править до 99 лет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bertrand Guay / File Photo / Reuters

92-летний президент Камеруна Поль Бийя решил баллотироваться на восьмой срок. Об этом сообщает РИА Новости.

В случае победы на выборах главы государства Бийя будет править африканской страной почти до 100 лет. Выборы в Камеруне проходят без второго тура — победителем становится опередивший других кандидатов по числу голосов, даже если он набрал меньше 50 процентов.

Камерунский лидер является старейшим в мире президентом, а также вторым по продолжительности правления ненаследственным лидером, уступая лишь президенту Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого.

О желании выдвинуться на новый срок Бийя сообщил в июле. «Будьте уверены, что моя решимость служить вам соответствует остроте стоящих перед нами вызовов. Вместе мы сможем преодолеть любые препятствия», — написал он в соцсети Х.

