Суд запретил Трампу вводить войска в Чикаго

Суд США запретил Трампу развертывать войска Нацгвардии в Чикаго
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Xu Jing / XinHua / Global Look Press

Апелляционный суд седьмого округа США запретил американскому президенту Дональду Трампу вводить войска Национальной гвардии в Чикаго. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на судебные документы.

«Ходатайство апеллянтов об административной отсрочке отклонено в части, касающейся развертывания Национальной гвардии [в штате Иллинойс]», — указано в решении суда.

В то же время суд разрешил администрации Трампа переводить войска Нацгвардии США под контроль федерального правительства.

Ранее Трамп призвал посадить мэра Чикаго Брэндона Джонсона и губернатора Иллинойса Джей Роберта Притцкера в тюрьму. Джонсон, в свою очередь, обвинил Трампа в нарушении конституции после решения направить в город 300 бойцов Нацгвардии.

