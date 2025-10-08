Трамп призвал посадить мэра американского города в тюрьму

Трамп призвал посадить мэра Чикаго Джонсона и губернатора Притцкера в тюрьму

Президент США Дональд Трамп призвал посадить мэра Чикаго Брэндона Джонсона и губернатора Иллинойса Джей Роберта Притцкера в тюрьму. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Мэра Чикаго следовало бы посадить в тюрьму за то, что он не смог защитить сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции США! Губернатора Притцкера тоже!» — написал американский лидер.

Ранее мэр Чикаго Джонсон обвинил администрацию Дональда Трампа в нарушении конституции после решения направить в город 300 бойцов Национальной гвардии.