Американский штат подал в суд на администрацию Трампа

Иллинойс и Чикаго подали в суд на Трампа из-за размещения Национальной гвардии

Штат Иллинойс и город Чикаго подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за размещения войск Национальной гвардии в Чикаго на фоне протестов. Об этом сообщает CNN.

«Развертывание федеральных войск ответчиками в Иллинойсе является явно незаконным», — говорится в иске.

Иск был подан через два дня после того, как Белый дом объявил, что Дональд Трамп решил направить 300 военнослужащих Национальной гвардии Иллинойса в Чикаго для защиты федеральных служащих и активов. Этот шаг стал повторением стратегии, которую лидер страны впервые применил на фоне протестов против иммиграционной и таможенной полиции США в Лос-Анджелесе и Вашингтоне.

Губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер сравнил решение американского лидера со «вторжением».

5 октября президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 бойцов Национальной гвардии в Чикаго для обеспечения безопасности агентов федеральных служб.