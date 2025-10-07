Мир
08:39, 7 октября 2025Мир

Трампа обвинили в подрыве конституции США

Мэр Джонсон обвинил Трампа в нарушении конституции США в Чикаго
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в нарушении конституции после решения американского лидера направить туда 300 бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщает CNN.

«Этот президент хочет подорвать ту самую конституцию, за которую мы боролись», — сказал он.

Мэр Чикаго призвал граждан его страны «дать отпор» властям, поскольку это их «общий долг».

5 октября президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 бойцов Национальной гвардии в Чикаго для обеспечения безопасности агентов федеральных служб.

Штат Иллинойс и город Чикаго после этого подали в суд на администрацию Трампа.

