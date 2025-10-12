Танки Leopard 2 и БМП M2A2 Bradley передали в пользование Нацгвардии Украины

Национальная гвардия Украины (НГУ) получила тяжелую бронетанковую технику западного производства. На это обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

По информации источника, Leopard 2A4 германского производства был замечен на соревнованиях среди танковых экипажей НГУ впервые за время проведения специальной военной операции (СВО). Ранее сообщалось, что США поставили боевые машины пехоты M2A2 Bradley, которые также были переданы одному из соединений министерства внутренних дел, а не Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также НГУ получила 155-миллиметровые колесные самоходные артиллерийские установки Zuzana и DITA. По мнению экспертов, такие шаги могут означать, что на Украине решили укреплять параллельную ВСУ армию в виде Национальной гвардии. Эти силы также можно применять в случае внутренних конфликтов на территории Украины.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины направили заградотряд в Сумскую область из-за массового дезертирства.