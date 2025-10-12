Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:32, 12 октября 2025Силовые структуры

Участник «Мужского/Женского» расправился с беременной супругой

Участник шоу «Мужское/Женское» расправился с беременной женой после съемок
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал Baza

Участник телешоу «Мужское/Женское» Алексей расправился со своей беременной возлюбленной Людмилой после съемок проекта. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, мужчина систематически избивал свою сожительницу. Пара проживала в городе Ярцево Смоленской области. Спустя несколько дней после съемок Алексей приревновал девушку и нанес ей удары стулом по голове и телу. Людмилу с серьезными травмами госпитализировали, но спасти не смогли.

Эфир программы вышел лишь через два месяца после происшествия. По сюжету шоу семья беременной участницы заявила о побоях со стороны ее сожителя. 28-летняя девушка призналась, что терпит жестокое обращение, а Алексей, также пришедший в студию, заявил, что она заслужила такое отношение к себе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее стало известно, что ведущий ток-шоу «Мужское/Женское» Александр Гордон объяснил, почему не отказался от гражданства США, которое он получил после переезда в страну в 1989 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе сделали заявление о сроках нападения России на НАТО

    В Польше Кароль начал борьбу с верховенством права

    Макрон пригрозил России расплатой в случае нежелания переговоров

    Тарасова высказалась об идее олимпийского перемирия

    Генерал назвал удары по ТЭС на Украине сигналом для Европы

    Белый медведь ворвался в дом к полярникам

    Врач назвала главный миф о пальмовом масле

    Участник «Мужского/Женского» расправился с беременной супругой

    Умер выдающийся ученый-ядерщик Бармаков

    Тимошенко намекнула на скорое завершение конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости