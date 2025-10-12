Учителя из Италии нашли мертвым в Москве

Учителя из Италии нашли мертвым под окнами жилого дома в Москве

Учителя из Италии Альфонсо Торелло нашли мертвым под окнами жилого дома в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Торелло был найден мертвым в субботу под окнами жилого дома на юго-востоке Москвы. На данный момент основная причина смерти — суицид», — сказал он, отметив, что смерть не носит криминального характера.

По его словам, учитель состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Торелло родился в Турине, в 2012 году он основал школу итальянского языка в Москве и был одним из преподавателей в учебном заведении.

