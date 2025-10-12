Бывший СССР
В базу «Миротворца» попали четверо Толстых

В базу «Миротворца» внесли актрису Стасю Толстую и актера Ивана Толстого
Полина Кислицына (Редактор)
Стася Толстая

Стася Толстая. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В базу скандального украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России) попали четверо Толстых. Об этом со ссылкой на базу данных сайта сообщает ТАСС.

В числе внесенных в базу — российская актриса и режиссер Стася Толстая (Венкова) и ее муж актер Иван Толстой. Создатели сайта опубликовали личные данные Толстой из-за посещения Крыма. Помимо этого, ее обвинили в покушении на территориальную целостность Украины.

Аналогичные обвинения были выдвинуты против директора музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерины Толстой и ее однофамилицы литературоведа Анастасии Толстой.

Ранее в октябре стало известно о попадании в базу «Миротворца» шестерых российских детей.

