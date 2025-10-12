Бывший СССР
В Белоруссии выразили беспокойство из-за действий Запада

Госсекретарь СБ Белоруссии Вольфович: Белоруссия обеспокоена политикой Запада
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетУчения НАТО:
Александр Вольфович

Александр Вольфович. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Власти Белоруссии обеспокоены милитаристской политикой стран Запада в отношении республики и России. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович, передает ТАСС.

«Что касается отношений с соседями, истерия Запада продолжается, и тот милитаристический уклон, та политика, которую проводит Запад сегодня по отношению к нашей стране, по отношению к Российской Федерации, к сожалению, не вызывает сегодня спокойствия», — сказано в сообщении.

Особое внимание Вольфович уделил увеличению числа военных учений на восточном фланге НАТО, в частности в Польше и странах Балтии. «На что они направлены? Якобы на защиту от угроз с Востока. Но мы никому никакой угрозы не представляем», — подчеркнул он.

Ранее в Минобороны Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко начали проверку вооруженных сил с приведением их в высшую степень готовности.

