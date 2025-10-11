Бывший СССР
09:45, 11 октября 2025

В Белоруссии привели войска в высшую степень готовности

Лукашенко поручил привести ВС Белоруссии в высшую степень готовности
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Минобороны Белоруссии начали проверку вооруженных сил с приведением их в высшую степень готовности. Информацию об этом в субботу опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Проверку начали по поручению президента страны Александра Лукашенко. Отдельные подразделения отправятся в назначенные районы и осуществят изложенные в распоряжении мероприятия, сказано в публикации.

По данным оборонного ведомства страны, проверка осуществляется под руководством госсекретариата Совета безопасности Белоруссии.

Ранее на военных полигонах России и Белоруссии начались совместные стратегические учения ВС под названием «Запад-2025». Они стартовали 12 сентября, а их проведение объяснили необходимостью совершенствования навыков командующих и штабов. В ходе учений проверялся уровень взаимодействия и полевой выучки при решении совместных задач. Также туда пригласили опергруппы органов военного управления и воинские контингенты партнерских государств.

Совместные учения Москвы и Минска опровергли звучавшие до этого заявления о якобы нападении двух стран на Европу, комментировал их итоги госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. На этих учениях, помимо прочего, отработали применение ядерного оружия и «Орешника».

    Все новости