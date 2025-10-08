Бывший СССР
17:22, 8 октября 2025

В Белоруссии подвели итоги военных учений «Запад-2025»

Госсекретарь СБ Белоруссии Вольфович: Учения «Запад» опровергли фейки Запада
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Военные учения России и Белоруссии «Запад-2025» опровергли фейки Запада о якобы нападении двух стран на Европу. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, передает агентство «БелТА».

«Это развенчание тех фейков об этих учениях, которые были сформированы на Западе: что мы создаем группировки обязательно для наступления на Европу, захвата каких-то западных территорий и рубежей (которые нам априори не нужны)», — рассказал Вольфович.

Он также отметил, что Белоруссия и Россия умеют защищать свою землю, а на другие земли Минск и Москва не претендуют.

В сентябре на белорусской территории прошли учения «Запад-2025» Союзного государства России и Белоруссии. На них, в частности, было отработано применение ядерного оружия и «Орешника».

    Все новости