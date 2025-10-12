Интернет и СМИ
В Британии обвинили Россию в кибератаке на Jaguar Land Rover

Британская газета Telegraph обвинила Россию в кибератаке на Jaguar Land Rover
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Phil Noble / Reuters

Журналисты бездоказательно обвинили Россию в хакерской атаке на автопроизводителя Jaguar Land Rover. Соответствующий материал вышел на сайте британской газеты Telegraph.

Как утверждает издание, кибератака на ресурсы компании спровоцировала приостановку производства более чем на месяц, однако при этом авторы статьи не озвучили никаких основательных данных и не раскрыли источников информации. Причастность России оказалась одной из версий расследования, отмечают источники.

По сведениям Telegraph, инцидент нанес большой экономический ущерб, а также поставила под угрозу 200 тысяч рабочих мест.

Уточняется, что подозрения в том, что с этим событием связано иностранное государство, отчасти возникли из-за масштаба ущерба и веерного воздействия на бизнес. Британское министерство торговли давало официальный комментарий на этот счет. Там заявили, что атака оказала существенное влияние на цепочки поставок во всей автомобильной отрасли.

Ранее в Германии выступили с призывом из-за российской угрозы. По словам вице-президента Федерального ведомства по охране конституции Синана Селена, Россия сейчас якобы использует против ФРГ «одноразовых агентов» и совершает кибератаки в отношении страны.

