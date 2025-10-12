Россия
17:34, 12 октября 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на заявление Запада о сроках нападения России на НАТО

Депутат Журова: РФ готовится защищаться от НАТО, но не нападать
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Россия готовится защищаться от НАТО, но не нападать, заявила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировала на заявление о подготовке Москвы к возможному конфликту с альянсом до 2036 года.

«Очень интересно. У нас есть подтверждение, что альянс как раз отрабатывает свои разработки на войне на Украине, а не Россия. Это как минимум», — отметила Журова.

По словам депутата, военные должны прогнозировать с кем-то войну, чтобы назначить стратегического врага для разыгрывания различных сценариев.

«Это просто их сценарий для военных, чтобы что-то они там отрабатывали на учениях», — добавила она.

Мы готовимся защищаться. И, скорее всего, как раз от стран НАТО. Это да, но нападать на кого-то, нет

Светлана Журовазампредседателя комитета Госдумы по международным делам 

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что Россия якобы уже готовится к возможному конфликту с НАТО и может начать представлять реальную угрозу для альянса раньше 2036 года.

Кроме того, отмечается, что РФ якобы разрабатывает новые подходы к ведению конфликтов — от операций без массового использования танков или бронетехники до способов нанесения ударов по тылам противника без полного контроля в воздухе.

