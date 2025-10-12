Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:42, 12 октября 2025Мир

На Западе сделали заявление о сроках нападения России на НАТО

ISW: Россия может начать представлять угрозу для НАТО раньше 2036 года
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Россия якобы уже готовится к возможному конфликту с НАТО и может начать представлять реальную угрозу для альянса раньше 2036 года. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

«Россия уже вступила в "фазу ноль" — фазу информационно-психологической подготовки своей кампании по подготовке к возможной войне между НАТО и Россией в будущем», — сказано в материале.

Аналитики полагают, что после завершения конфликта на Украине Россия сможет в короткие сроки восстановить значительную часть боевых сил и перебросить их к восточным границам НАТО.

Кроме того, отмечается, что Россия якобы разрабатывает новые подходы к ведению конфликтов — от операций без массового использования танков или бронетехники до способов нанесения ударов по тылам противника без полного контроля в воздухе.

В связи с этим НАТО, по оценкам аналитиков, следует готовиться к отражению возможной угрозы сразу после окончания конфликта на Украине.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич допустил, что Россия и Китай якобы могут синхронно начать военные действия против альянса в ближайшие два года. По его словам, Пекин, вероятно, заранее согласует свои действия с Москвой перед началом операции в районе Тайваня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе сделали заявление о сроках нападения России на НАТО

    Макрон пригрозил России расплатой в случае нежелания переговоров

    Тарасова высказалась об идее олимпийского перемирия

    Генерал назвал удары по ТЭС на Украине сигналом для Европы

    Белый медведь ворвался в дом к полярникам

    Врач назвала главный миф о пальмовом масле

    Участник «Мужского/Женского» расправился с беременной супругой

    Умер выдающийся ученый-ядерщик Бармаков

    Тимошенко намекнула на скорое завершение конфликта на Украине

    Российские корабли прибыли во Вьетнам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости