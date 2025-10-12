На Западе сделали заявление о сроках нападения России на НАТО

ISW: Россия может начать представлять угрозу для НАТО раньше 2036 года

Россия якобы уже готовится к возможному конфликту с НАТО и может начать представлять реальную угрозу для альянса раньше 2036 года. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

«Россия уже вступила в "фазу ноль" — фазу информационно-психологической подготовки своей кампании по подготовке к возможной войне между НАТО и Россией в будущем», — сказано в материале.

Аналитики полагают, что после завершения конфликта на Украине Россия сможет в короткие сроки восстановить значительную часть боевых сил и перебросить их к восточным границам НАТО.

Кроме того, отмечается, что Россия якобы разрабатывает новые подходы к ведению конфликтов — от операций без массового использования танков или бронетехники до способов нанесения ударов по тылам противника без полного контроля в воздухе.

В связи с этим НАТО, по оценкам аналитиков, следует готовиться к отражению возможной угрозы сразу после окончания конфликта на Украине.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич допустил, что Россия и Китай якобы могут синхронно начать военные действия против альянса в ближайшие два года. По его словам, Пекин, вероятно, заранее согласует свои действия с Москвой перед началом операции в районе Тайваня.