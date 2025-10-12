В Кремле отреагировали на освобождения уроженца Донбасса из плена ХАМАС

В Кремле рады освобождению из плена радикальной исламской группировки ХАМАС уроженца Донбасса Максима Харкина. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы разделяем общую радость по случаю того, что Харкин на свободе», — заявил представитель Кремля.

Песков также ответил на вопрос о возможной встрече Харкина с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь сказал, что пока такая встреча не планируется.

Ранее семья Харкина захотела лично отблагодарить президента России Владимира Путина. Об этом рассказала мать освобожденного Наталья. Она также отметила активное участие и помощь семье заложника со стороны российского консульства в Израиле.

