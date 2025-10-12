Интернет и СМИ
В МВД рассказали о заражающем все контакты на телефоне новом вирусе

МВД: Опасный вирус ClayRat начал заражать контакты из адресной книги телефона
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России рассказало о стремительно эволюционирующем вирусе ClayRat, который маскируется под популярные приложения и мессенджеры. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

По информации управления, ClayRat распространяется через поддельные Telegram-каналы и фишинговые сайты.

«Вредоносное ПО предлагает установить приложение, а после активации получает доступ к SMS, звонкам, системным данным и возможно даже камерам. Чтобы обезопасить себя, скачивайте приложения только из официальных источников», — сообщили в МВД.

Более того, вирус не просто следит, но и распространяется, автоматически рассылая вредоносные ссылки всем контактам, полученным из телефона жертвы, «превращая каждый зараженный телефон в точку распространения».

Ранее стало известно, что хакеры начали атаковать российские компании через кружки с подогревом и другие умные гаджеты.

