12:15, 9 октября 2025

Хакеры начали атаковать российские компании через кружки с подогревом

RTM Group: Хакеры совершают кибератаки на компании через умные гаджеты
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Хакеры начали атаковать российские компании через умные гаджеты. О новом способе нападения киберпреступников сообщила компания RTM Group в разговоре с «Газетой.Ru».

Согласно результатам исследования, которое провела RTM Group, хакеры стали получать доступ к конфиденциальной информации российских предприятий с помощью портативных колонок, зарядных станций и кружек с подогревом.

«Эти, казалось бы, безобидные устройства становятся "троянским конем", используемым для внедрения шифровальщиков и организации утечек конфиденциальной информации», — отметили в компании.

Кроме того, добавили в RTM Group, киберпреступники получают доступ к секретным данным компании из-за того, что сотрудники устанавливают на рабочие компьютеры сторонние приложения.

Компания призвала российский бизнес пересмотреть подходы к обеспечению кибербезопасности. Среди прочего организациям посоветовали провести инвентаризацию рабочих устройств и серверов, чтобы выявить уязвимости.

Ранее россиянам назвали опасное заблуждение, связанное со сменой смартфона. Отмечалось, что, если сбросить устройство до заводских настроек, данные с него не удалятся полностью.

.
