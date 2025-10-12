Россия
01:47, 12 октября 2025

В российском городе ограничат наружное освещение

Мэр Демидов: В Белгороде после атаки ВСУ ограничат наружное освещение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Белгороде после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ограничат наружное освещение. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.

Он пояснил, что такое решение принято в целях снижения нагрузки на энергообъекты и эффективного распределения электроэнергии между потребителями.

Глава города также добавил, что из-за падения беспилотников произошло возгорание мусора на площади 15 квадратных метров. В результате происшествия у коммерческого объекта выбиты окна и повреждена кровля и два автомобиля. Других подробностей не приводится.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил, что из-за а ракетного удара ВСУ по Белгородской области в регионе возможны отключения электроэнергии.

