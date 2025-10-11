Россия
20:32, 11 октября 2025

Российский губернатор предупредил об отключениях электроэнергии после ракетного удара ВСУ

Губернатор Гладков предупредил об отключениях электроэнергии после удара ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Из-за ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области в регионе возможны отключения электроэнергии. Об этом предупредил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«После последнего вражеского обстрела возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии», — сообщил Гладков.

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду вечером 11 октября. Предварительно, никто не пострадал. Военкор Евгений Поддубный сообщил о «мощнейшем ракетном налете» на город.

Под удар также попала Курская область, где жертвой атаки дрона ВСУ стал один человек. Беспилотник атаковал грузовик в деревне Бирюковка Большесолдатского района.

