Военкор сообщил о «мощнейшем ракетном налете» на Белгород и опубликовал кадры из города

Белгород попал под «мощнейший» ракетный налет, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку. Об этом, публикуя кадры из города, заявил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале.

«Дежурные расчеты уничтожили множество целей на подлете к Белгороду. О последствиях на земле информация уточняется», — сообщил военкор. На опубликованных Поддубным кадрах слышны звуки взрывов и видны световые вспышки.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что силы ПВО сбили ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Никто, предварительно, не пострадал.

«В результате падения осколков в Белгороде загорелся мусор — пожарный расчет занимается ликвидацией огня. В коммерческом объекте выбиты окна, посечены кровля и фасад. Повреждены две машин», — сообщил губернатор.

Ранее три человека пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области. Беспилотник атаковал село Отрадное — удар пришелся по легковому автомобилю, в котором находились двое мужчин, они пострадали. Также в Шебекинском городском округе ранения получил мужчина, который проезжал мимо в момент детонации дрона о землю.