Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:04, 11 октября 2025Россия

Военкор сообщил о «мощнейшем ракетном налете» на Белгород и опубликовал кадры из города

Военкор Поддубный сообщил о мощнейшем ракетном налете на Белгород
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Белгород попал под «мощнейший» ракетный налет, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку. Об этом, публикуя кадры из города, заявил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале.

«Дежурные расчеты уничтожили множество целей на подлете к Белгороду. О последствиях на земле информация уточняется», — сообщил военкор. На опубликованных Поддубным кадрах слышны звуки взрывов и видны световые вспышки.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что силы ПВО сбили ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Никто, предварительно, не пострадал.

«В результате падения осколков в Белгороде загорелся мусор — пожарный расчет занимается ликвидацией огня. В коммерческом объекте выбиты окна, посечены кровля и фасад. Повреждены две машин», — сообщил губернатор.

Ранее три человека пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области. Беспилотник атаковал село Отрадное — удар пришелся по легковому автомобилю, в котором находились двое мужчин, они пострадали. Также в Шебекинском городском округе ранения получил мужчина, который проезжал мимо в момент детонации дрона о землю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор сообщил о «мощнейшем ракетном налете» на Белгород и опубликовал кадры из города

    Жулин назвал главную ошибку украинцев

    Популярный российский производитель Омега-3 оправдался за качество продукции

    Стало известно о смерти актера из сериалов «Невский» и «Условный мент»

    В центре европейского города открыли огонь и ранили людей

    В Нотр-Даме нашли записку с предупреждением о резне и одной просьбой

    Кадыров заявил о попытке ВСУ атаковать позиции «Ахмата» в Сумской области

    В Госдуме высказались об анонсированном Путиным новом оружии фразой «мощнее "Орешника"»

    Украина опубликовала список связанных с «российской имперской политикой»

    Орбан начал сбор подписей против военных планов ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости