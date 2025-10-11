Россия
15:23, 11 октября 2025Россия

Один человек погиб при атаке дрона ВСУ по российскому региону

Хинштейн: Водитель грузовика погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Один человек погиб при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, беспилотник атаковал грузовик в деревне Бирюковка Большесолдатского района. Удар оказался летальным для 58-летнего водителя.

Глава региона выразил соболезнования родным мужчины.

Ранее сообщалось, что при ударе дрона ВСУ по Курской области пострадали супруги. Во время атаки они ехали в автомобиле по трассе Рыльск — Дурово.

    Все новости