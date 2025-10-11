Один человек погиб при атаке дрона ВСУ по российскому региону

Один человек погиб при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По словам Хинштейна, беспилотник атаковал грузовик в деревне Бирюковка Большесолдатского района. Удар оказался летальным для 58-летнего водителя.
Глава региона выразил соболезнования родным мужчины.
Ранее сообщалось, что при ударе дрона ВСУ по Курской области пострадали супруги. Во время атаки они ехали в автомобиле по трассе Рыльск — Дурово.