Один человек погиб при атаке дрона ВСУ по российскому региону

Хинштейн: Водитель грузовика погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области

Один человек погиб при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, беспилотник атаковал грузовик в деревне Бирюковка Большесолдатского района. Удар оказался летальным для 58-летнего водителя.

Глава региона выразил соболезнования родным мужчины.

Ранее сообщалось, что при ударе дрона ВСУ по Курской области пострадали супруги. Во время атаки они ехали в автомобиле по трассе Рыльск — Дурово.

