В российском регионе два человека пострадали от дрона ВСУ

Хинштейн: В Курской области от удара дрона ВСУ пострадали два человека
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Курской области два человека пострадали от удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram.

«Вражеский беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором ехала семейная пара по трассе Рыльск — Дурово. В результате атаки 42-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести. Сейчас она находится в Курской областной больнице», — написал Хинштейн.

По словам главы Курской области, супруг пострадавшей тоже был ранен. Мужчина получил незначительные травмы и будет наблюдаться амбулаторно. Губернатор призвал жителей региона соблюдать осторожность и воздержаться от поездок в приграничные зоны.

10 октября три человека пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области.

