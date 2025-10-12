В российском регионе сообщили о возможной атаке беспилотников

Губернатор Анохин: В Смоленской области объявлена опасность атаки дронов

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) возникла на территории Смоленской области. Этой информацией поделился глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, в области сейчас работают системы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России. Анохин призвал местных жителей сохранять спокойствие и не подходить к окнам.

Кроме того, граждан настоятельно просят не снимать на фото и видео действия сил ПВО.

11 октября сообщалось, что несколько беспилотников ВСУ уничтожили в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев раскрыл информацию о последствиях атаки.