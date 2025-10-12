Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:06, 12 октября 2025Россия

В российском регионе сообщили о возможной атаке беспилотников

Губернатор Анохин: В Смоленской области объявлена опасность атаки дронов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) возникла на территории Смоленской области. Этой информацией поделился глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, в области сейчас работают системы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России. Анохин призвал местных жителей сохранять спокойствие и не подходить к окнам.

Кроме того, граждан настоятельно просят не снимать на фото и видео действия сил ПВО.

11 октября сообщалось, что несколько беспилотников ВСУ уничтожили в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев раскрыл информацию о последствиях атаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии пригрозили Польше скандалом из-за «Северных потоков»

    Российский снайпер рассказал о современных отечественных винтовках

    В российском городе ограничат наружное освещение

    Суд запретил Трампу вводить войска в Чикаго

    В США раздадут деньги потомкам темнокожих рабов

    Россиян призвали не посещать центр столицы Мадагаскара

    В Харьковской области раздались взрывы

    Три катарских дипломата погибли накануне саммита по Газе

    В российском регионе сообщили о возможной атаке беспилотников

    В Калифорнии вертолет упал на пальму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости