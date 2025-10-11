Россия
02:45, 11 октября 2025
Россия

Несколько беспилотников сбили над российским регионом

Губернатор Гусев: Несколько беспилотников ВСУ уничтожили в Воронежской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что над регионом сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гусев уточнил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО). Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. «Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — заключил глава области.

Ранее сообщалось, что над Волгоградом раздалось несколько взрывов. До этого в аэропорту города вводили временные ограничения на полеты.

