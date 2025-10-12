В США рассказали о порядке контроля военными режима прекращения огня в Газе

Адмирал Купер: США разместят на Ближнем Востоке ЦВКК

Для контроля за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа США разместят на Ближнем Востоке центр военно-гражданской координации (ЦВКК). Об этом говорится в заявлении главы Центрального командования Вооруженных сил Штатов (CENTCOM) адмирала Брэда Купера, опубликованного в соцсети X.

Как объяснил военный, деятельность центра будет осуществляться под руководством CENTCOM. Он намерен заниматься координацией работы по поддержке постконфликтной стабилизации в секторе Газа.

«Военные США откликаются на призыв к установлению мира на Ближнем Востоке», — уточнил Купер.

Он также исключил военное присутствие Соединенных Штатов на территории Газы.

СМИ также пишут, что в ЦВКК будут задействованы военнослужащие из Турции, Египта, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил, что приехал в сектор Газа, чтобы проверить соблюдение Израилем перемирия.

Помимо этого, Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер посетили митинг в Тель-Авиве в поддержку заложников. Митинг был приурочен к достижению соглашения об освобождении израильских заложников из Газы.