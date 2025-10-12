Мир
01:38, 12 октября 2025Мир

В США раздадут деньги потомкам темнокожих рабов

Калифорния первой в истории США решила создать бюро репараций за рабство
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал законопроект, согласно которому впервые в истории США будет создано специальное бюро по репарациям для потомков американских темнокожих рабов. Об этом сообщила фракция афроамериканских законодателей на сайте нормативных актов штата.

Как уточняется в документе, такой шаг может положить начало выстраиванию устойчивых институциональных механизмов, которые направлены на достижение институционального и экономического равенства. Согласно заявлению фракции, законопроект учреждает Бюро по делам потомков американского рабства — постоянное агентство для предоставления репараций потомках рабов.

Ранее сообщалось, что в США супругов осудили за обращение пятерых приемных темнокожих детей в рабство. 63-летнюю Джин Кей Уайтфизер приговорили к 215 годам тюремного заключения, а ее муж, 64-летний Дональда Ланц, получил 160 лет лишения свободы.

