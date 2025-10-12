Власти США не смогли депортировать уроженца Сальвадора Килмара Абрего Гарсию. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на материалы суда.
Отмечается, что весной он был выслан из страны и отправлен в тюрьму Сальвадора. Однако позже его вернули в США, где ему предъявили обвинения в помощи нелегальным мигрантам пересекать американо-мексиканскую границу в районе штата Техас. В августе Абрего Гарсиа был освобожден из-под стражи, однако спустя два дня его снова задержали.
По данным издания, три африканские страны не хотят принимать Гарсию. По словам представителя иммиграционной полиции, попытки США убедить Уганду и Эсватини принять уроженца Сальвадора не дали результатов. Кроме того, Гана также сообщила, что не готова к депортации Гарсии на свою территорию.
