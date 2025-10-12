Мир
03:38, 12 октября 2025Мир

Власти США не смогли депортировать уроженца Сальвадора

Три страны отказались принимать депортируемого из США уроженца Сальвадора Гарсию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Власти США не смогли депортировать уроженца Сальвадора Килмара Абрего Гарсию. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что весной он был выслан из страны и отправлен в тюрьму Сальвадора. Однако позже его вернули в США, где ему предъявили обвинения в помощи нелегальным мигрантам пересекать американо-мексиканскую границу в районе штата Техас. В августе Абрего Гарсиа был освобожден из-под стражи, однако спустя два дня его снова задержали.

По данным издания, три африканские страны не хотят принимать Гарсию. По словам представителя иммиграционной полиции, попытки США убедить Уганду и Эсватини принять уроженца Сальвадора не дали результатов. Кроме того, Гана также сообщила, что не готова к депортации Гарсии на свою территорию.

Ранее сообщалось, что задержанного в Санкт-Петербурге порноактера с Украины Руслана Т. не смогли выслать из России за нарушение правил миграции.

