15:33, 12 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач назвала главный миф о пальмовом масле

Диетолог Джутова: В умеренном количестве пальмовое масло не опаснее других жиров
Наталья Обрядина1

Фото: slpu9945 / Getty Images

Некоторые люди считают, что пальмовое масло увеличивает риск заболеваний сердца и рака, рассказала врач-диетолог АО «Медицина» (клинка академика Ройтберга) Марьяна Джутова. Правдивость этих убеждений она оценила в разговоре с «Лентой.ру».

Главным мифом о пальмовом масле Джутова назвала мнение, будто оно провоцирует развитие рака. «При нагревании пальмового масла до очень высоких температур могут образовываться вредные соединения — глицидиловые эфиры. Однако стоит помнить: подобные канцерогенные вещества выделяются при жарке практически любого жира, включая подсолнечное или сливочное масло», — подчеркнула врач.

Также, по ее словам, не соответствует действительности утверждение, будто пальмовое масло — это яд. В этом продукте нет трансжиров и холестерина, зато есть много антиоксидантов и витаминов A и Е, поэтому в умеренном количестве он не опаснее других жиров. Диетолог отметила, что некоторые исследования показывают, что избыток пальмового масла в рационе может повышать уровень «плохого» холестерина. Однако другие работы указывают на нейтральный или даже благоприятный эффект от употребления этого продукта, особенно если он сочетается с другими растительными жирами.

Ранее диетолог Лара Джусти назвала неочевидные продукты для профилактики простуды. В этом, по ее мнению, помогут скумбрия, грибы и капуста, которые снабжают организм витаминами, улучшающими работу иммунитета.

