14:43, 12 октября 2025

Зеленский расформировал роту БПЛА

Владимир Зеленский решил расформировать роту БПЛА после показаний против него
Андрей Шеньшаков

Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский расформировал беспилотную роту 10-го мобильного отряда украинской погранслужбы. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

По информации источника, такое решение Владимир Зеленский принял после дачи командиром этого подразделения Юрием Касьяновым показаний в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) против него и украинской компании Fire Point. Специалистов беспилотной роты перевели в пехоту.

Известно, что Касьянов регулярно критиковал военно-политическое руководство Украины. «Я являюсь разоблачителем по делу Fire Point, дал показания детективам, после чего было объявлено о ликвидации подразделения. Прошу обеспечить мне и семье защиту», — приводит слова командира издание.

Ранее стало известно, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому договориться о мирном урегулировании конфликта.

