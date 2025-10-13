78-летней Пресняковой потребовалась операция

78-летняя Елена Преснякова заявила, что ей необходима замена глазного хрусталика

Певица Елена Преснякова, известная по выступлениям в составе группы «Самоцветы», рассказала, что ей потребовалась операция из-за проблем со зрением. Об этом она сообщила в интервью mk.ru.

78-летняя артистка призналась, что врачи порекомендовали ей провести замену хрусталика глаза.

«Один глаз хорошо видит, другой — не очень, будто смазано. Надо менять хрусталик, обещают поставить какой-то, который долго держится. А мне на самом деле — любой, лишь бы доработать», — сообщила Елена.

Преснякова также добавила, что ей объяснили: подобная операция по замене глазных хрусталиков в последнее время сильно распространена.

