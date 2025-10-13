Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:38, 13 октября 2025Культура

78-летней Пресняковой потребовалась операция

78-летняя Елена Преснякова заявила, что ей необходима замена глазного хрусталика
Андрей Шеньшаков

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Певица Елена Преснякова, известная по выступлениям в составе группы «Самоцветы», рассказала, что ей потребовалась операция из-за проблем со зрением. Об этом она сообщила в интервью mk.ru.

78-летняя артистка призналась, что врачи порекомендовали ей провести замену хрусталика глаза.

«Один глаз хорошо видит, другой — не очень, будто смазано. Надо менять хрусталик, обещают поставить какой-то, который долго держится. А мне на самом деле — любой, лишь бы доработать», — сообщила Елена.

Преснякова также добавила, что ей объяснили: подобная операция по замене глазных хрусталиков в последнее время сильно распространена.

Ранее Преснякова рассказала о сложном периоде жизни и пристрастии к выпивке ее сына, певца Владимира Преснякова, после развода с Кристиной Орбакайте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Резервистов смогут привлекать к операциям за пределами России в мирное время. Кого это коснется?

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Медведев назвал условие наступления мира в секторе Газа

    Израиль решил добиться допуска отстраненных гимнастов на чемпионат мира

    Директор российского магазина расправился с покупателем в подсобке

    Стало известно о смерти российской пенсионерки на больничном полу

    Начальника отделения морской инженерной службы МО отправили в СИЗО по делу о взятке

    Джиджи Хадид высказалась о своей внешности фразой «мне нужно совершенствоваться»

    На Западе оценили модернизацию «корейской "Арматы"»

    В Госдуме дали совет Трампу после его слов о Путине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости