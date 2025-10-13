Акции Xiaomi обвалились на фоне сообщений о сгоревшем электромобиле

Акции Xiaomi рухнули на фоне сообщений о ДТП с электромобилем SU7

Акции Xiaomi обвалились в ходе торгов в Гонконге, теряя 13 октября до 8,7 процента на фоне сообщений о ДТП с участием выпущенного компанией электромобиля SU7. В целом по итогам дня бумаги рухнули на 5,71 процента, до 49,08 доллара, свидетельствуют данные Investing.

Как пишет Bloomberg, в городе Чэнду на юго-западе КНР автомобиль после столкновения с разделительным отбойником сгорел вместе с водителем, спастись которому не удалось. По данным СМИ, несколько людей безуспешно пытались открыть двери машины, а в соцсетях обсуждается версия о том, что двери автомобиля оказались заблокированы, что помешало эвакуации.

Полиция в свою очередь заявила, что авария стала следствием вождения в нетрезвом виде, говорится в публикации.

На прошлой неделе Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило о начале расследования в отношении почти трех миллионов электромобилей Tesla, оснащенных системой полного автономного вождения (FSD; Full Self-Driving). Поводом для такого решения стали многочисленные случаи аварий с участием указанных электрокаров. В том числе речь идет о шести доказанных случаях, когда Tesla на автопилоте подъехал к перекрестку и продолжил движение на красный свет, что привело к ДТП, в том числе с пострадавшими.

