19:10, 13 октября 2025

Анна Седокова спела на сцене в латексном комбинезоне с глубоким декольте

Карина Черных

Фото: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова спела на сцене в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5,4 миллиона подписчиков.

42-летняя певица выступала перед публикой в латексном красном комбинезоне с глубоким декольте, который подчеркивал ее фигуру.

При этом звезда надела босоножки на высоких каблуках в тон наряду и удлиненные перчатки из аналогичного материала. Ее образ завершили укладка и макияж.

Ранее в октябре Анна Седокова вышла в свет в облегающем комбинезоне с глубоким декольте. Певица представала перед публикой в черном облегающем комбинезоне с глубоким декольте, которое частично оголило ее грудь.

    Анна Седокова спела на сцене в латексном комбинезоне с глубоким декольте

    Все новости
    Все новости